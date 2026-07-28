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Иран пообещал дать военный ответ Украине за удар по судну

Андрей Дуванов

Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что Украина получит военный ответ за удар по иранскому судну. Об этом сообщает РИА Новости.

Иран дал обещание Украине
© Global Look Press

По словам Малеки, иранская армия уже взяла этот вопрос на повестку. Он также подчеркнул, что Иран связался с Киевом по дипломатическому каналу и предъявил ультиматум.

«Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует», — заявил он.

Ранее Украина атаковала иранское судно в Каспийском море. В результате погиб один член экипажа.