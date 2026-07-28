Иран дал обещание Украине

Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что Украина получит военный ответ за удар по иранскому судну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Малеки, иранская армия уже взяла этот вопрос на повестку. Он также подчеркнул, что Иран связался с Киевом по дипломатическому каналу и предъявил ультиматум.

«Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует», — заявил он.

Ранее Украина атаковала иранское судно в Каспийском море. В результате погиб один член экипажа.