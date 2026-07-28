Скоростной перехватчик дронов «Виверна-Коготь» создали в России

Отечественные разработчики создали новый высокоскоростной беспилотный аппарат-перехватчик под названием «Виверна-Коготь», способный развивать скорость до 300 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе опытно-конструкторского бюро «Валькирия».

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Новый перехватчик представляет собой экспериментальную скоростную платформу, оснащенную системой машинного зрения. Дрон разработан в двух вариантах исполнения: кинетическом и ударном. Ударная модификация предполагает применение осколочно-фугасной боевой части весом 0,5 килограмма. Кроме того, аппарат оборудован системой автоматического захвата целей, работающей на базе нейросети.

— В настоящее время работа над изделием продолжается, в дальнейшем состоится его апробация. В дальнейшем планируется, что «Виверна-Коготь» начнет производиться серийно... Аппарат способен эффективно перехватывать дроны-камикадзе и аппараты самолетного типа на высоте до трех километров, — передает сообщение «Валькирии» ТАСС.

Компания «Кравт» в Санкт-Петербурге вывела в серийное производство инновационный FPV-дрон под названием «Матрешка». Его отличительная черта — уникальная складная конструкция и компактная упаковка в виде трубчатого контейнера.