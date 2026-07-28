Истребители в Британии перехватили пассажирский самолет из-за звонка подростка

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании перехватили пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways из-за сообщения об угрозе взрыва, которое поступило от 14-летнего мальчика. Инцидент произошел 24 июля во время выполнения рейса из Катара в Британию.

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Самолеты окружили пассажирское судно в тот момент, когда оно заходило на посадку в аэропорту Манчестера. Позже выяснилось, что юный пассажир рейса связался с представителями аэропорта и заявил о заложенном на борту взрывном устройстве.

Диспетчеры отнеслись к сообщению подростка с полной серьезностью и действовали по протоколу безопасности. Судно благополучно приземлилось под сопровождением двух истребителей Typhoon. После посадки британская полиция допросила мальчика, идет расследование, передает портал Simple Flying.

Ранее в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон самолет авиакомпании Frontier Airlines, следовавший рейсом из штата Огайо, был экстренно перенаправлен на удаленную стоянку из-за угрозы безопасности. Причиной стало заявление одного из пассажиров о наличии взрывного устройства на борту.