Украинский аналитик Тарас Чмут заявил, что оборона ВСУ может рухнуть в любой момент. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Чмута, информация об успехах ВСУ не соответствует действительности. Эксперт также считает, что украинская оборона может рухнуть в любой момент.

«Линия фронта может рухнуть в одно мгновение. Если это произойдёт, россияне выйдут в оперативное пространство и захватят территорию в масштабах, невиданных за последние годы», — заявил он.

Чмут также добавил, что власти Украины делают упор на создание красивой картинки и инфоповодов. При этом эксперт считает, что эти действия не несут реальной пользы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ за неделю атаковали более 20 АЗС в России.