Военный корабль Франции обстрелял судно с теневым главой МВД Британии на борту
Теневой глава Министерства внутренних дел Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп во вторник, 28 июля, сообщил, что французский военный корабль произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого он находился.
— В то время, когда (вещательная корпорация — прим. «ВМ») Би-би-си брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвел 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения, — написал чиновник на своей странице в соцсети X.
По данным журналистов, правительство Великобритании связалось с французскими властями, чтобы выяснить «полный контекст» случившегося. Сам Филп заявил, что Франция «практически ничего не делает» для прекращения нелегальных перевозок десятков тысяч мигрантов в Ла-Манше.
16 июня СМИ сообщили, что фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. По данным журналистов, фрегат якобы мог сопровождать танкеры «теневого флота».