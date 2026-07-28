Эксперт рассказал, зачем Украина могла послать боевиков в Ирак

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Александр Перенджиев рассказал о том, зачем Украина могла послать боевиков в Ирак. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что ранее советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что в его стране задержали боевиков, которые признались в связях с Украиной. По мнению Перенджиева, таким образом Киев мог преследовать несколько целей. Одной из таких целей, по словам доцента, является «желание расширить участие в конфликтах».

«Украина явно хочет расширить свое участие в других конфликтах. Такое складывается впечатление ввиду того, что ВСУ и спецслужбы Украины полезли на Ближний Восток. Это попытка сделать Украину не только участником конфликта против России, но и расширить масштаб своего участия в других конфликтах. В данном случае — это Ближний Восток. Цель — заручиться поддержкой не только европейских государств, но и получить поддержку от Израиля и, что самое интересное, от арабских государств, которые противостоят в первую очередь Ирану», — заявил он.

Перенджиев также добавил, что власти Украины могли отправить боевиков в страны Африки.

«Они полезли в Африку. В какой-то мере они уже туда залезли. Есть информация, что там есть украинские различные террористические подразделения, в том числе ведущие агрессивные действия против наших военнослужащих», — добавил он..

Перенджиев считает, что Украина «рассчитывает на поддержку от спонсоров терроризма» и является «распределительной базой» для криминального бизнеса.

«Для расширения и укрепления масштабов своей криминальной теневой экономики Киеву нужна и поддерживающая сверху криминальная теневая политика, которая и называется терроризмом. Поэтому они расширяют масштаб этой политики для того, чтобы расширялась криминальная теневая экономика. Вот почему они участвуют в агрессивных действиях против Ирана, и теперь против Ирака», — добавил Перенджиев.

Ранее Перенджиев прокомментировал украинскую атаку на иранский корабль.