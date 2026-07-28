Военный корабль Франции обстрелял судно с теневым главой МВД Британии на борту

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Теневой глава МВД Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп сообщил, что французский военный корабль произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого он находился.

"Сегодня я нахожусь в Ла-Манше и отслеживаю нелегальные пересечения пролива. В то время, когда [вещательная корпорация] Би-би-си брала у меня интервью, французский военный корабль приблизился и произвел 17 выстрелов за нашей спиной. Не было никаких уведомлений или учений. Это было похоже на предупредительные выстрелы или попытку устрашения", - написал Филп в X.

По информации телеканала Sky News, правительство Великобритании связалось с французскими властями для установления "полного контекста" инцидента. По мнению Филпа, "Франция практически ничего не делает для того, чтобы остановить нелегальные перевозки десятков тысяч мигрантов в Ла-Манше". "И теперь они, кажется, запугивают всех, кто пытается раскрыть правду", - подчеркнул политик.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 205 тыс. нелегалов.

В апреле Великобритания и Франция подписали соглашение, по условиям которого Лондон заплатит Парижу £660 млн (почти $890 млн) за усиление контроля за пересечением нелегальными мигрантами Ла-Манша. Средства пойдут прежде всего на увеличение числа полицейских, патрулирующих побережье Северной Франции, откуда мигранты на надувных лодках пытаются достичь британских берегов.