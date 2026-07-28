Экс-нардеп предрек бунт в ВСУ после назначения Драпатого

Назначение Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ повышает вероятность бунта в рядах вооруженных сил Украины. Такое мнение в беседе с News.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, вооруженный бунт со стороны новобранцев ВСУ является вопросом ближайших месяцев или недель. Как напомнил политик, президент Владимир Зеленский поставил задачи усилить ПВО и придумать новые подходы к мобилизации.

«Найти боеприпасы для ПВО и сами комплексы Драпатый не может: клянчить у Запада — работа Зеленского. А вот усилить мобилизацию новый главком вполне способен. На этом он и поскользнется», — заявил Олейник.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Драпатого вместо Александра Сырского. Эксперт считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».