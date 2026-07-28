Во вторник, 28 июля, в Минобороны России сообщили о взятии нового села под Краматорском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Торского

В Минобороны рассказали, что ВС РФ взяли под контроль село Торское. Населенный пункт находится в Краматорском районе.

Во время операции воздушная разведка обнаружила скрытые позиции и личный состав ВСУ. Все цели были ликвидированы беспилотниками и артиллерией. После этого штурмовые подразделения группировки войск «Центр» заняли район обороны ВСУ.

Ликвидация узла ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных дронов ВС РФ выявили позиции украинских сил в Запорожской области, заявили в Минобороны. Попытки ВСУ доставить снабжение пешими группами и беспилотниками позволили точно определить укрытия и огневые точки.

После передачи координат операторы FPV-дронов нанесли серию ударов по целям. В результате был разрушен узел обороны, включавший более десяти опорных пунктов.

Срыв плана ВСУ под Добропольем

Российская разведка зафиксировала движение подразделений ВСУ в районе леса на добропольском направлении. Координаты цели были переданы экипажу танка Т-80БВМ, сообщили в Минобороны.

Танкисты выполнили серию выстрелов 125-миллиметровыми снарядами с закрытой позиции. В результате им удалось ликвидировать укрепленные укрытия и сорвать подготовку ВСУ к атакам.

Операция Су-34

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по объектам ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». Целями стали опорный пункт и командный центр, рассказали в Минобороны.

Для поражения целей применялись авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Выполнив задание, самолет благополучно вернулся на аэродром.

Уничтожение техники ВСУ под Красным Лиманом

Беспилотная авиация ВС РФ пресекла попытку подвоза ресурсов в районе Красного Лимана, заявили в Минобороны России. Позиции и транспорт ВСУ были обнаружены с воздуха.

Ударами FPV-дронов были выведены из строя несколько единиц бронетехники и автотранспорта. Операция позволила снизить активность подразделений ВСУ на этом участке.

Удар в Сумской области

Разведка группировки войск «Север» обнаружила боевую бронемашину «Козак» в Сумской области. Техника использовалась для перевозки личного состава ВСУ, рассказали в Минобороны.

Расчеты FPV-дронов 41-го мотострелкового полка нанесли точные удары по цели. В результате машина была полностью уничтожена.