Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к исчезновению Украины.

Его слова передает ТАСС.

«Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», — сказал он.

Он напомнил, что Италия уже передала Киеву 13 пакетов военной помощи, сравнив поддержку Украины с лекарством для тяжелобольного.

Ранее стало известно, что Крозетто предложил пост советника экс-руководителю украинского Минобороны Михаилу Федорову. Он рассказал, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.