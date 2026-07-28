Раскрыта «начинка» новой крылатой ракеты ВСУ

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российским инженерам удалось детально изучить «начинку» новой крылатой ракеты-дрона Ruta Block 1, которую начали применять ВСУ. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

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По данным Баранца, специалисты разобрали обломки сбитых образцов и определили ключевые характеристики оружия. Ракета имеет дальность полета до 300 километров, боевую часть весом 150 килограммов и скорость около 830 километров в час, а за наведение отвечают спутниковые, инерциальные и визуальные системы.

Разработкой и выпуском этого боеприпаса занимается компания, сотрудничающая с немецким концерном Rheinmetall. Основные мощности расположены в Нидерландах и Германии, отметил Баранец.

«Тут напрашивается совершенно очевидный и давно не новый вывод, что Нидерланды с Германией воюют с Россией своими ракетами (которые они лицемерно называют «украинскими»)», - подчеркнул военный.

Западные эксперты называют главным плюсом Ruta Block 1 низкую стоимость серийного производства - менее миллиона долларов за единицу. При этом Баранец обратил внимание, что аналогичные российские разработки стоят примерно в три раза дешевле.

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Российские системы ПВО эффективно перехватывают эти ракеты, однако военным стоит готовиться к будущим вызовам, подчеркнул Баранец. Он заявил, что производитель уже ведет работу над следующими модификациями с увеличенной дальностью полета - вплоть до 2000 километров.