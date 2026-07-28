Украина рискует остаться без помощи из-за «похудевших» арсеналов США

Анализ американских арсеналов, проведенный вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), говорит о том, что после начала войны с Ираном у США осталось критически мало ракет. Как это отразится на Украине, оценил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

По мнению обозревателя, появление таблицы, в которой сравнивается арсенал боеприпасов США до войны с Ираном и после, может быть «хитрым ходом» Пентагона и попыткой донести мысль о том, что «нам самим не хватает», и сейчас «уже не до Украины».

Аналитика CSIS, составленная с учетом открытых данных и собственных расчетов, так как точные размеры военных запасов засекречены, свидетельствует о том, что больше всего США потратили THAAD, PrSM и Patriot. При этом запасы зенитных ракет для перехвата воздушных целей Patriot израсходованы на 50%, а система ПРО для высотного перехвата баллистических ракет THAAD - критически, почти под «ноль» (больше 90%).

«Ракетами PrSM и Patriot с Киевом поначалу делились щедро. Суммарно – почти 1000. (…) А по мере того, как российская армия научилась эффективно сбивать ракеты PrSM и бить по пусковым установкам Patriot, американцы стали терять «аппетит» к поставкам этих боеприпасов на Украину. Расходы ракет в войне с Ираном «аппетита» тем более не добавили», - констатировал Виктор Баранец.

Обозреватель также обратил внимание на оценки американских специалистов, которые считают, что в среднем для восстановления запасов США потребуется 2-3 года.

«Максимум, на что у армии США сегодня достаточно арсеналов - это на вторую волну ударов по Ирану. После этого на дверях Пентагона можно будет повесить табличку: «Ракет нет, все ушли в отпуск»», - констатировал он.

Напомним, что Киев регулярно заявляет о дефиците средств ПВО. В очередной раз этот вопрос поднимался во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в начале июля. И американский лидер пообещал передать Украине лицензию для самостоятельного производства ракет-перехватчиков комплексов Patriot.

Однако бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что этот проект Киеву ничего не даст. Так как в США компоненты для этих ракет производят около 40 подрядчиков.