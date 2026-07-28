Стало известно количество сбитых дронов ВСУ за сутки

По данным Министерства обороны России, за минувшие сутки подразделения ПВО ликвидировали значительное количество воздушных целей.

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В частности, были сбиты 842 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, а также 17 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, применявшихся ВСУ.

Ранее стало известно, что конфликт на Украине вынудил Запад принять одно важное решение.