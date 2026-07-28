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Эксперт РАНХиГС заявил о появлении у ВС РФ нового носителя высокоточного оружия

Газета.Ruиещё 1

Применение новой крылатой ракеты «Бандероль» свидетельствует о появлении у Вооруженных сил России нового носителя высокоточного вооружения — ударно-разведывательного беспилотника Orion. Об этом заявил ТАСС эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

У ВС РФ появился новый носитель высокоточного оружия
© Газета.Ru

По его словам, «Бандероль» представляет собой новый тип ракетного вооружения, который может стать более массовым за счет удешевления производства.

«Это новый тип ракетного вооружения, вероятно, удешевленный вариант и более массовый с точки зрения производственного потенциала, носителем которого является дрон Orion... И это говорит о том, что на фронте появились новые носители высокоточного оружия воздух-поверхность», — сказал Степанов.

Он отметил, что, согласно данным из открытых источников, ракета оснащена мощной боевой частью, способной поражать укрепленные районы и важные цели на передовой.

В частности, «Бандероль» развивает скорость около 650 км/ч, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны. По своим характеристикам она сопоставима с турбореактивной версией БПЛА «Герань-4 Сикер», добавил Степанов.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.