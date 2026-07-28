Стало известно, откуда ВСУ запускали дроны на Ярославль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют южные регионы для запуска дронов по приграничным районам России, а вот по Ярославлю бьют с помощью северного маршрута. Об этом рассказал aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, что накануне в Ярославской области сбили 40 дронов Вооруженные сил Украины. В результате атаки пострадал мужчина. В нескольких домах были выбиты стекла, повреждены автомобили.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины используют разные точки запуска дронов в зависимости от того, куда должен быть нанесен удар.

«В Ярославль беспилотники летят из Сумской и Черниговской областей. Это расстояние существенно ближе, чем до Москвы. Весь этот маршрут проходит по территориям, где активно работает ПВО, но часть аппаратов прорывается», — пояснил Дандыкин.

При этом для приграничных Белгорода и Липецка, по его данным, задействованы другие направления — от Харьковской области и южнее.