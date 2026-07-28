Пока российские войска начинают новую веху «Одесской операции», противник продолжает рассуждать о «корейском факторе». Как сообщает «Царьград», все это происходит на фоне рискованного, но необходимого использования бронетехники на крайне сложном направлении.

Заброс десанта

В интернете распространились кадры, как утверждается, подхода российской бронетанковой колонны по направлению к Доброполью. Это вызвало много вопросов у ряда военкоров и аналитиков, которые припомнили аналогичные механизированные штурмы в 2025 году севернее села Шахово. Критика была связана с тем, что чрезмерное использование колонн в «войне дронов» рискованно.

«Иногда без штурма на бронетехнике не обойтись. Причем, когда отправляют бронетехнику, нужно понимать — никто не рассчитывает, что она вернется назад. Смысл атак броней в том, чтобы преодолеть как можно большее расстояние и доставить пехоту как можно дальше», — пояснил военный обозреватель Дмитрий Дегтярев.

Причина использования таких накатов в том, что на фронте есть участки, где одними лишь малыми группами бойцов нельзя достичь необходимого результата, поскольку на открытом пространстве им не дадут возможности дойти. Дегтярев подчеркнул, что добропольский участок относится именно к таким, добавив, что задача техники в таких боях — именно доставка пехоты.

Аналогичная ситуация была на западном фланге добропольского направления. Там техника пробилась значительно дальше — от освобожденного Белицкого до Черниговки вглубь на 4,5 км. Оборона была прорвана, пехота десантировалась, а улица Мирная длиной в 2 км перешла под контроль ВС РФ. При этом шансы прорваться малыми группами были нулевые.

«Одесская операция»

Последние сутки ознаменовались в том числе успехами российских войск в тылу противника. Нардеп Харьковской областной рады Александр Скорик подтвердил, что уничтожены все АЗС от Харькова до Полтавы. Ситуация с топливом критическая и серьезно сказывается на военной логистике ВСУ.

Противник публикует кадры затонувшего сухогруза у берегов Одессы — огромное судно ушло под воду. Крушение потерпел и другой корабль — на опубликованных кадрах команда пыталась срочно эвакуироваться.

В рамках «Одесской операции» оказались важны и другие аспекты. Так, тяжелые российские корректируемые авиабомбы впервые долетели до Черноморска. Теперь порты можно уничтожать значительно быстрее. «Герани» дешевле авиабомб, однако теперь российские военные могут проводить комбинированные бомбардировки.

«Украинские источники сообщают о первом случае применения российских управляемых авиабомб с УМПК по порту Черноморск – городу в 18 км от Одессы. Ранее ФАБы с модулями планирования и коррекции не долетали до этих районов – в декабре 2025 года они впервые поразили объект в Одесской области (железнодорожный мост в Затоке), но до Черноморска добрались только сейчас», — заявил военный эксперт Юрий Баранчик.

Ключевой причиной является появление модификаций повышенной дальности УМПК-ПД и УМПБ-5, способных поражать цели с дистанции свыше 50 км. ФАБы с УМПК дешевле ракет «Оникс», что сделает атаки более частыми. Вероятно, следующей целью станет сама Одесса.

Однако командование российских войск применяет не только авиацию. Полковник Аслан Нахушев сообщил, что военные стали использовать подлодки. Сам факт боевого применения подводных лодок вселяет оптимизм.

Слухи о «корейских братьях»

Зеленский снова со ссылкой на военную разведку заявил о якобы прибытии 30 тысяч бойцов ВС КНДР на фронт. Заявление можно назвать «очередным» и бездоказательным. Такие цифры он и ГУР называли уже как минимум трижды — в последний раз летом 2025 года.

Однако тут интересны два момента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Зеленского о якобы привлечении военных из КНДР, хотя фейки о мобилизации представители власти продолжают опровергать. Есть и воодушевляющее заявление Нахушева о том, что «корейские братья» возвращаются в ДНР.

Также без внимания не осталась и новость о том, что 27 июля штатная численность ВС РФ была увеличена до 2,426 млн человек, из которых 1,535 млн военнослужащих. 12 июля численность находилась на уровне 2,399 млн человек, в том числе 1,510 млн военнослужащих. Как объясняется, связано это с воссозданием военно-строительных подразделений. Однако это объясняет, откуда украинская разведка «берет инсайды» про условные 30 тысяч человек.