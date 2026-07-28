Сотни БПЛА и удар по жилому дому: откуда ВСУ атаковали Подмосковье

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что беспилотники для ночной атаки на Подмосковье могли быть запущены из Черниговской области. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля в сторону столичного региона летели более 390 беспилотников. Он отметил, что 81 дрон был сбит на подлете к Москве, остальные - уничтожены «на дальних подступах». В городе Чехов дрон попал в многоэтажный дом, обошлось без пострадавших

По мнению Дандыкина, дроны шли сплошным потоком через приграничные регионы. Российская ПВО перехватывала их на нескольких рубежах обороны.

«Мы сбиваем их на первом рубеже, потом на втором, потом на третьем, но некоторые все-таки добираются до Подмосковья. В случае с Чеховом разворачиваться им особо и не надо: возможности по дальности позволяют», - заявил военный.

Он добавил, что для налетов ВСУ используют тяжелые беспилотники самолетного типа, включая модель «Лютый». Дандыкин подчеркнул, что некоторые украинские дроны управляются с помощью искусственного интеллекта и наводятся через систему Starlink.