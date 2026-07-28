«Будут мстить»: зачем Зеленскому конфликт с Ираном

Украинская атака на иранский корабль призвана сломать существующую архитектуру и объединить конфликт на Украине и в Иране. Как Зеленский провоцирует восточную державу, и какую цену придется за это платить, рассказали опрошенные aif.ru политологи.

25 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно. Один моряк погиб, один получил ранения. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что «все, кто считает себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность», а также пообещал, что нападение не останется без ответа.

Удар по иранскому кораблю стал просчитанной политической демонстрацией. Украина стремится доказать, что она часть коалиции вместе с США и Израилем и будет действовать против Ирана, уверен специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

«Киев пытается показать, что у него есть ресурсы для атак судов не только в Черном море, но и в Азовском и Каспийском», — пояснил эксперт.

В свою очередь член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров уверен, что основной задачей для Владимира Зеленского сейчас является объединение двух конфликтов в один, однако такая стратегия обернется против Украины.

«Иран, на мой взгляд, обязательно ответит. Не думаю, что это будут удары ракетами или беспилотниками. Также они не будут мстить путем осуществления террористических актов. А вот «создать проблемы» работе украинских дата-центров они смогут», — считает он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев также обратил внимание на то, что «Киев действует по принципу «чем хуже, тем лучше», пытаясь спровоцировать новый виток эскалации, которая вернула бы его в центр мировой повестки».

«Иран, конечно, приготовит Украине ответ и точно нанесет удар. Это не обязательно будут ракетные атаки по самой территории страны. Иран может подключиться к ударам по сухогрузам, которые перевозят вооружение ВСУ. Ударить могут по украинским кораблям не только возле портов, но и в открытом море», — пояснил военный эксперт.

При этом Перенджиев отметил, что не стоит недооценивать способность Ирана выдерживать паузу и Украине не нужно считать, что в Тегеране «побоялись ответить».

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, а также ударил по американским базам.

Сторонам удалось согласовать режим прекращения огня, однако в итоге он был нарушен. США били по Ирану 13 дней, но вечером 24 июля прекратили удары. Тегеран также приостановил военные действия.