Конфликт на Украине вынудил Запад принять одно важное решение

Из‑за роста военных расходов на фоне конфликта на Украине западные государства приступили к возрождению собственного производства взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов, пишут средства массовой информации.

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По данным The Wall Street Journal (WSJ), в рамках усилий стран НАТО запущено как минимум 24 проекта, связанных с выпуском пороха и взрывчатки. В частности, в Арканзасе строятся три новых завода.

Как отметил руководитель одной из компаний, украинский конфликт обнажил уязвимые места Запада в сфере обеспечения боеприпасами: производственные мощности по‑прежнему зависят от ограниченного объёма поставок необходимых химикатов, а значит, США и страны Европы пока не достигли полной технологической и сырьевой независимости.

С началом конфликта существенно подорожали ключевые компоненты. Так, цена на тротил с 2024 года выросла почти в четыре раза — это связано с высоким спросом со стороны Украины, России и западных государств. Сейчас страны НАТО стремятся нарастить собственные производственные мощности, однако гарантировать полную автономность в этой сфере пока не удаётся. Планируется дальнейшее расширение производства, но реализация этих планов потребует значительного времени.