Владимир Зеленский поставил перед новым командованием ВСУ сразу две задачи — ужесточить мобилизацию и усилить противовоздушную оборону. Как сообщает News.ru, эксперты считают, что выполнение поручений или обойдется слишком дорого, или вовсе недостижимо и способно поставить под угрозу существование Украины.

Два поручения

В интервью британскому каналу Sky News Зеленский озвучил вызовы, которые стоят перед новым командованием. Один из них заключается в поиске «другого подхода» к мобилизации.

«Нам нужны новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием», — сказал глава киевского режима.

Он напомнил о конфликт экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова и экс-главкома ВСУ Александра Сырского. Именно отсутствие диалога, по словам Зеленского, привело к увольнению обоих.

Второй ключевой задачей он назвал усиление ПВО. При этом Зеленский обратил внимание, что Киев испытывает острую нехватку противоракетных систем и боеприпасов к ним.

Ракеты для Patriot взять негде

Киев не раз указывал на дефицит средств ПВО. В очередной раз этот вопрос поднимался во время переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в начале июля. Последний тогда пообещал передать Украине лицензию для самостоятельного производства ракет-перехватчиков комплексов Patriot.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что этот проект Киеву ничего не даст. В США компоненты для этих ракет производят около 40 подрядчиков.

«Они что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Китай ни США, ни Украине их не продаст», — подчеркнул он.

На сложности с обеспечением Patriot противоракетами указал и военный эксперт Василий Дандыкин. Он назвал систему главной в украинском ПВО и напомнил, что США производят всего 650 снарядов в год. Все их запасы оказались исчерпаны во время конфликта с Ираном.

Историк войск ПВО Юрий Кнутов в свою очередь напомнил, что Киев сейчас пытается добиться поставки 200 ракет для Patriot из Греции. Однако и они старые и просроченные — снаряды относятся к типу PAC-2, тогда как Киеву требуются PAC-3 для борьбы с российскими ракетами.

Киев также пытается решить вопрос с ПВО собственными силами и к первой половине 2027 года надеется завершить работу над опытным прототипом системы противоракетной и противовоздушной обороны Freya. Кнутов обратил внимание, что большая часть ее компонентов европейские и большой вопрос, продаст ли Европа детали.

«Небо Украины останется дырявым. Задача усиления ПВО, поставленная Зеленским, нерешаема в обозримой перспективе в принципе», — подчеркнул историк войск ПВО.

Общественный взрыв

После ухода Сырского должность главкома ВСУ занял Михаил Драпатый — ему предстоит решить проблему с набором новобранцев. Дандыкин убежден, что проблем у генерала с этим, скорее всего, не возникнет.

«Драпатый как признанный нацист и людоед будет действовать сразу в трех направлениях. Первое — усиление работы ТЦК. Здесь гайки завернут до предела, будут грести всех: больных, стариков, инвалидов», — выразил уверенность он.

Вторым направлением работы эксперт считает масштабирование набора наемников в ВСУ, в том числе из Латинской Америки, где Киев сотрудничает с колумбийской наркомафией. Третьим станет активизация набора женщин. В марте командование сухопутных войск Украины сообщило, что в ВСУ состоят уже более 75 тысяч военнослужащих женского пола — два года назад их количество составляло чуть больше 45 тысяч.

На фоне увольнения Федорова по Украине прокатилась волна протестов, которые в ряде регионов продолжаются до сих пор. Как считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров, своими решениями Зеленский и новое военное командование Украины лишь усилят протестный потенциал в обществе, и без того недовольном властью. Если мобилизация усилится, то это может стать последней каплей. В таком случае люди могут начать целенаправленно и системно нападать на ТЦК и административные здания.