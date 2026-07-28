В России сделали заявление об «охоте на Зеленского»

Российская разведка выяснила, что Владимир Зеленский постоянно перемещается между укрытиями, и сейчас «как раз и идет охота». Об этом рассказал «Царьграду» военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, данные разведки свидетельствуют, что Зеленский «не проводит больше двух часов на одном месте в своем подземелье».

«Он постоянно рыскает между Киевом и гарнизонами или штабами, подземными штабами, бункерами в районе Киева. Он постоянно укрывается. Причем, перемещается исключительно ночью», - отметил Виктор Баранец.

Эксперт уверен, что в случае атаки «надо бить прицельно», и «сейчас как раз и идет охота, чтобы точно вычислить местонахождение Зеленского».

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