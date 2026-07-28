Мощный взрыв в Харькове: российская «Бандероль» пугает ПВО НАТО

Кадры мощного взрыва в Харькове продемонстрировали точность и маневренность российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль». Почему это оружие пугает ПВО НАТО, рассказали aif.ru военные эксперты.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показан удар российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по цели в Харькове. Запись запечатлела стремительный подлет и взрыв.

Военный эксперт Алексей Анпилогов обратил внимание на то, что выбор цели был не случаен, так как российская разведка «планомерно выбивает топливную инфраструктуру и пункты снабжения».

«Сейчас мы бьем по логистике и топливной инфраструктуре, которую Вооруженные силы Украины используют в своих интересах», — пояснил он.

При этом, по словам эксперта, ВСУ для снабжения подразделений активно используют гражданскую инфраструктуру, в том числе терминалы «Новой почты», а также рассредоточивают производственные площадки среди домов и гаражей.

«Украинская сторона не скрывает, что производство крылатых ракет «Фламинго», которыми бьют по нашей территории, рассредоточено по более чем 150 предприятиям, фактически это небольшие производственные участки, которые расположены в гаражах или на территории других гражданских объектов, которые сейчас из-за такой позиции украинской стороны стали законными военными целями», — пояснил Алексей Анпилогов.

При этом большая часть таких участков на Украине, а также автозаправочных станций, сухогрузов в портах и складов, выводятся из строя именно «Бандеролями», так как они обладают хорошим соотношением цены и эффективности.

«Бандероль» — это упрощенная крылатая ракета. У нее относительно небольшой вес, ее может нести беспилотник либо «Иноходец». Скорость составляет 500–600 километров в час, дальность полета — порядка 400 км или более, боевая часть — 150 килограммов. Но главное достоинство — это точность поражения и маневренность», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, «Бандероль» может уходить от истребителей и ракет гораздо проще, чем обычные крылатые ракеты. А ее стоимость намного меньше, чем у обычных крылатых ракет.

Таким образом, «Бандероль» разрушает саму философию дорогостоящей обороны НАТО, так как для уничтожения дешевой и маневренной ракеты, приходится тратить ресурсы дорогих зенитных комплексов, причем в большинстве случаев впустую, констатировала газета.

Ранее российские эксперты отметили, что новейшая ракета «Бандероль» способна наносить удары по большинству целей, расположенных на поверхности или на небольшой глубине, а ее боевая часть может быть осколочно-фугасной или термобарической.