Появились подробности о пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому предприятию

Пятеро пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове находятся в реанимации. Новые подробности о состоянии раненых раскрыл первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов на еженедельном совещании, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

По данным чиновника, всего были ранены 32 человека, из которых 12 — в тяжелом состоянии.

«[Тяжелые пациенты] были прооперированы в первые часы. Пять человек все еще находятся в реанимации. Их состояние стабильное», — пояснил Курдюмов, уточнив, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Утром 24 июля ВСУ нанесли удар по предприятию в Кирове, расположенному в 1300 километрах от границы. Изначально сообщалось, что не удалось спасти шесть человек, но позднее появилась информация об одном выжившем.