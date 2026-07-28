ХАМАС согласился выполнить пункт о разоружении в плане по Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности выполнить два пункта мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенного «Советом мира». Об этом 27 июля сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным канала, руководство ХАМАС в Газе уведомило зарубежное руководство движения, что готово реализовать пункты 5 и 8, касающиеся разоружения.

Согласно пятому пункту, военизированные подразделения ХАМАС должны быть отделены от системы гражданского управления, включая сотрудников гражданских структур.

Восьмой пункт предусматривает поэтапное разоружение военного крыла движения под международным контролем. При этом оружие предлагается передавать не Израилю, а новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем и в координации с «Советом мира», уточняет телеканал.

Недавно журналисты сообщили, что президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрывом отношений в случае отказа поддержать предложенный мирный план по сектору Газа.

Позже в The Wall Street Journal сообщили, что Трамп устал от разговоров с Нетаньяху, так как они часто сводились к призывам к новым ударам.