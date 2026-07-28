Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекине Белгородской области

© Telegram-канал Александр Шуваев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником гражданский рейсовый автобус в Шебекино. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

В результате удара украинской армии пострадали 19 граждан, 18 из которых уже оперативно доставлены медиками в Шебекинскую ЦРБ.

15 человек получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке врачей, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

— После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения, — написал губернатор в Telegram-канале.

11 июля украинские военные также атаковали пассажирский автобус около поселка городского типа Старобешево в ДНР, ранены девять человек.

Кроме того, 8 июля дрон ВСУ ударил по автобусу, который ехал из Краснодара в Мелитополь. Во время атаки в транспорте находилось 11 человек, из которых девять пассажиров и два водителя.