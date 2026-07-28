Американское оборонное ведомство намерено окончательно распределить предназначенные для поддержки украинской армии 400 млн долларов лишь к концу десятилетия, пишет Reuters.

Министерство обороны США уведомило американских конгрессменов о графике расходования средств на военную поддержку Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Выделенные 400 млн долларов будут полностью освоены не ранее наступления 2029 финансового года.

«Администрация Трампа заявила членам конгресса, что завершит расходование 400 млн долларов, выделенных конгрессом для помощи Украине не ранее 2029 финансового года», – отмечает зарубежное издание.

В мае ведомство уже направляло законодателям соответствующий план расходов. Однако спустя два месяца средства все еще не подтверждены конкретными контрактами.

Согласно представленному графику, 200 млн долларов направят на закупку вооружений и боеприпасов. Еще 99,9 млн долларов пойдут на технику и запчасти, а оставшиеся 100 млн долларов потратят на транспортные услуги по доставке оборонной продукции на Украину.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия на Украину лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые подобные грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация ранее отказалась от немедленной передачи Киеву утвержденной Конгрессом военной помощи на 400 млн долларов. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о разморозке данных средств.

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал длительную задержку финансирования целенаправленным саботажем.