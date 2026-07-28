Массированная атака ВСУ 28 июля: пострадавшие и пожары

Отражена атака украинских беспилотников, летевших в том числе и на Москву. Какие регионы оказались под ударом к утру 28 июля, в материале «Рамблера».

В Минобороны России уточнили, что с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля были перехвачены и уничтожены 356 украинских БПЛА самолетного типа.

Атака велась на Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую области.

Также под ударом оказались Московский регион и Крым. Дроны были сбиты и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Атака на Москву

В направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. А 81 БПЛА уничтожен на подлете к Москве. Такие данные привел сегодня в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отметил он.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, также в результате падения произошло возгорание шин на открытой площадке.

«В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было», - уточнил глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Также фрагменты беспилотника повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» (село Дубна). При этом десятки дронов были уничтожены в Домодедово, Подольске, Раменском и Коломне.

Ночью и ранним утром в столичных аэропортах несколько раз вводили ограничения. Внуково, Домодедово и Жуковский работали по согласованию. В 04:40 Домодедово полностью закрыли на прием и выпуск рейсов. Позже ограничения во всех авиагаванях, кроме Жуковского, сняли, отмечает msk1.ru.

Рязанская область

В Рязанской области были сбиты четыре беспилотника, в результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор региона Павел Малков.

«В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь», - пояснил он.

Также, по словам губернатора, получили повреждения водонапорная башня и линия электропередачи в Касимовском, а в Клепиковском округе - вышка сотовой связи.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область, в том числе произведя сбросы взрывных устройств с БПЛА. Об этом сообщил в своем аккаунте в «ВКонтакте» врио губернатора региона Александр Шуваев.

«К большому сожалению, есть потери. В Белгороде при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина. Кроме того, в больницах скончались два мирных жителя, получивших тяжелые ранения в результате атак в Белгородском и Шебекинском округах 20 и 23 июля», - рассказал Шуваев, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Также, по его данным, в Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены двенадцать человек, из них семеро госпитализированы.

ДНР

В результате атак дронов в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали шесть человек. Об этом накануне вечером сообщил в «Максе» глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в Ворошиловском районе Донецка был ранен мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна городского округа Дебальцево дроны атаковали автомобиль, ранения получил мирный житель 2005 года рождения. Также автомобили были атакованы ВСУ на автодороге Дебальцево – Светлодарск, где ранены женщина и мужчина, и в Великоновоселковском муниципальном округе, там ранен мужчина 1991 года рождения.

Также мирная жительница пострадала в Приморском районе Мариуполя.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», - написал Денис Пушилин.

Накануне массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область. В результате нападения ВСУ в Ростове-на-Дону погибли два человека, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также соцучреждение.