ВС РФ ударили по двум судам ВСУ в Черном море и порту Николаев

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска утром нанесли удары беспилотниками по судну типа "балкер" с грузами для ВСУ в северо-западной акватории Черного моря, а также поразили килекторное судно в порту Николаев. Об этом сообщили в Минобороны.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно", - говорится в сообщении.