Подразделения Нацгвардии Украины, в том числе формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в России), во время боев за Белицкое в ДНР прикрывались бойцами теробороны и других подразделений ВСУ, направляя их на первую линию обороны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Апостол.

По его словам, впереди стояли подразделения с людьми от 40 лет и старше, а чуть позади находились подразделения Нацгвардии, в которые набирают солдат до 35 лет. В результате штурмовики ВС РФ уничтожали позиции терробороны, а украинские нацгвардейцы уже после пытались отбить их.

«Они рассчитывали, что наши израсходуют боеприпасы. Но за нашими группами идут группы логистического обеспечения, боеприпасы пополнялись своевременно», — заявил Апостол.

Он добавил, что любые перемещения украинских подразделений своевременно выявлялись с воздуха. После этого по ним наносилось огневое поражение — контратаки, как правило, не доходили до позиций российских военных.

* организация признана террористической и запрещена в России.