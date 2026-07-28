Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета

Попытка атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 28 июля и утром этого дня стала одной из самых массовых с начала июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

Утром 28 июля Собянин заявил, что в период с 20:30 до 6:30 мск к столичному региону летели более 390 украинских беспилотников. Большую часть воздушных целей уничтожили на дальних подступах. Непосредственно на подлете к городу сбили 81 дрон.

Как отмечает агентство, самой массовой за последние два года была атака 18 июня, тогда глава Москвы сообщал об уничтожении 190 вражеских беспилотников.

В ночь на 11 июня Собянин сообщал о 78 уничтоженных дронах ВСУ, летевших к Москве. В ночь на 20 июня градоначальник писал в соцсетях об уничтожении 78 беспилотных летательных аппаратов, летевших к столице. 22 июня стало известно об уничтожении 84 дронов.