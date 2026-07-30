В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Подробности произошедшего на данный момент не приводятся. Официальной информации о возможных последствиях также пока не поступало. По данным украинских источников, в столице Украины объявлена воздушная тревога.

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Сирены также звучат в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские воздушные силы авиабомбами поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Удары наносились авиабомбами ФАБ-500. Вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".