Японские истребители подняты по тревоге из-за разведчика Ил-20 РФ

Российский разведывательный самолет Ил-20 совершил полет вдоль западного побережья Японии, что вызвало реакцию Сил самообороны страны. За действиями воздушного судна ВКС России следили японские истребители, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Японии.

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По данным ведомства, разведчик выполнил пролет с севера на юг над акваторией Японского моря, оставаясь в международных водах. Маршрут проходил вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю.

В районе префектуры Симанэ, расположенной на юго-западе Хонсю, российский самолет развернулся и взял обратный курс.

В ответ на появление российского разведчика у побережья Силы самообороны Японии привели в готовность истребители Северного командования противовоздушной обороны. Перехватчики поднимались в воздух для визуального контроля и сопровождения полета Ил-20.