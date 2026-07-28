Японские истребители подняты по тревоге из-за разведчика Ил-20 РФ
Российский разведывательный самолет Ил-20 совершил полет вдоль западного побережья Японии, что вызвало реакцию Сил самообороны страны. За действиями воздушного судна ВКС России следили японские истребители, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Японии.
По данным ведомства, разведчик выполнил пролет с севера на юг над акваторией Японского моря, оставаясь в международных водах. Маршрут проходил вдоль западного побережья островов Хоккайдо и Хонсю.
В районе префектуры Симанэ, расположенной на юго-западе Хонсю, российский самолет развернулся и взял обратный курс.
В ответ на появление российского разведчика у побережья Силы самообороны Японии привели в готовность истребители Северного командования противовоздушной обороны. Перехватчики поднимались в воздух для визуального контроля и сопровождения полета Ил-20.