Операция президента Украины Владимира Зеленского «40 дней ада» для России показала низкую результативность, в то время как Москва нанесла несоизмеримый по мощности ответный удар. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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По его словам, план украинского лидера заключался в том, чтобы принудить Россию к миру атаками по НПЗ страны (чтобы создать дефицит топлива, ситуация с которым, как отметил нардеп, уже выправилась) и складским помещениям (для создания товарного дефицита у жителей крупных городов).

«Результативность — низкая. То есть, про "ад" — пока явное преувеличение», — прокомментировал Дубинский.

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В то же время Россия ударила по заправкам, уничтожив порядка 5 процентов украинских АЗС, смогла заблокировать судоходство в одесских портах, остановив весь морской импорт и экспорт, каждую неделю массовым атакам подвергаются Киев и железные дороги, по которым перевзят военную помощь.

«Пока Украина создает поводы для pr-активности, РФ системно уничтожает экономическую и логистическую базу. Все это будет вести к увеличению военных расходов и снижению бюджетных доходов в Украине, еще больше увеличивая перекос внешней зависимости», — предупредил Дубинский.

Депутат назвал происходящее войной на истощение, подведя итог, что «40 дней ада» Зеленского для России не сработали.

Ранее стало известно, что Службе безопасности Украины (СБУ) были поручены три важные задачи, которые должны быть выполнены за 40 дней операции против России.