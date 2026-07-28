Украинские БПЛА атаковали российскую многоэтажку

Губернатор Подмосковья сообщил об отражении атаки БПЛА на регион
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион.
В Чехове по данным главы региона беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской.
"На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - пишет Андрей Воробьев.
В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют возгорание.
В деревне Ваулово, в СНТ "Дубрава", загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было.
В СНТ "Ромашкино" (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом - пострадавших также нет.
Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.
"Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать", - заключил губернатор.