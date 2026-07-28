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Губернатор Подмосковья сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Российская Газетаиещё 14

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион.

Украинские БПЛА атаковали российскую многоэтажку
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В Чехове по данным главы региона беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской.

"На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - пишет Андрей Воробьев.

В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют возгорание.

В деревне Ваулово, в СНТ "Дубрава", загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было.

В СНТ "Ромашкино" (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом - пострадавших также нет.

Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

"Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать", - заключил губернатор.