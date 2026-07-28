Шиитские группировки Ирака пригрозили Саудовской Аравии «жестким ответом»

Объединение проиранских шиитских группировок «Исламское сопротивление Ирака» выступило с предупреждением в адрес Саудовской Аравии, пообещав «жесткий ответ» на любые попытки давления. Об этом говорится в официальном Telegram-канале группировок.

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Эскалация последовала за заявлением МИД королевства, опубликованным в понедельник. Саудовская сторона заявила о готовности ответить на действия иракских формирований, которых обвиняют в попытках атак на нефтяную инфраструктуру в центральных и восточных регионах страны с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Мы, «Исламское сопротивление», четко предупреждаем саудовский режим: любые ваши безрассудные действия будут встречены жестким ответом, который заставит вас сожалеть о содеянном», - говорится в заявлении.

При этом объединение официально отвергло обвинения министерства обороны Саудовской Аравии в причастности к атакам на энергетические объекты. Представители группировки назвали данные претензии необоснованными, предположив, что они служат лишь оправданием неспособности королевства защитить критически важную инфраструктуру от ударов со стороны йеменских сил.

Одновременно с этим движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее северные территории Йемена, подтвердило свою причастность к инциденту. В понедельник представители движения заявили, что именно они осуществили атаку на маршруты транспортировки саудовской нефти, связывающие восточные месторождения с портом Янбу на Красном море.

Ранее эмбарго хуситов вызвало значительное сокращение судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.