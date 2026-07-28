В Киеве прогремели две серии взрывов

В Киеве раздались две серии взрывов, сообщает «Общественное. Новости».

По данным издания, в украинской столице объявлялась воздушная тревога. В первый раз взрывы прогремели в 00:51, а потом — спустя шесть минут.

Этой ночью в Сумах на северо-востоке Украины меньше чем за час тоже произошло два взрыва. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области включили сирены.

Взрывы прогремели в Киеве

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее Песков обвинил Украину в атаках на Германию, Иран и Казахстан.