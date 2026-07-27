Член Мальтийского ордена погиб после удара ВС РФ по выставке под Киевом

Офис генерального прокурора Украины сообщил о смерти члена Мальтийского ордена под Киевом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно сообщению офиса прокурора, член ордена умер после российского удара по выставке БПЛА. Имя погибшего не называется.

«В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины», — сказано в сообщении.

Мальтийский орден — старейший в мире рыцарский орден, существующий с XI века. Уточняется, что умерший не являлся действующим дипломатом, но имел отношение к ордену.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия нанесла удар по выставке беспилотных летательных аппаратов под Киевом.