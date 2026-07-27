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Член Мальтийского ордена погиб после удара ВС РФ по выставке под Киевом

Андрей Дуванов

Офис генерального прокурора Украины сообщил о смерти члена Мальтийского ордена под Киевом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Член Мальтийского ордена погиб после удара ВС РФ по выставке под Киевом
© РИА Новости

Согласно сообщению офиса прокурора, член ордена умер после российского удара по выставке БПЛА. Имя погибшего не называется.

«В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины», — сказано в сообщении.

Мальтийский орден — старейший в мире рыцарский орден, существующий с XI века. Уточняется, что умерший не являлся действующим дипломатом, но имел отношение к ордену.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия нанесла удар по выставке беспилотных летательных аппаратов под Киевом.