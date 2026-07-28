Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили двоих гражданских при эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом стало известно РИА Новости от пресс-центра группировки войск Южная.

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«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки», — рассказали в пресс-центре.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.