Самолет Зеленского по пути в США совершил посадку на бывшей базе британских ВВС

Самолет президента Украины Владимира Зеленского отправился в Соединенные Штаты и по пути совершил промежуточную посадку на территории Великобритании. Речь идет об аэропорте Борнмут, который раньше был базой королевских ВВС, заявил источник Евросоюза.

«Украинский самолет, вылетев из Молдовы в США, сделал промежуточную посадку в Борнмуте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — уточнил собеседник агентства. По его словам, бывшая авиабаза королевских ВВС расположена в 172 километрах от британской столицы.

Ранее стало известно, что Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом и обсудил с ним вопросы обороны Украины. В России рассказали о главной цели этого визита.