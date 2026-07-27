Британия передаст Украине технологии РЭБ для защиты дронов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать военную поддержку Украине и передаст Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ.

Об этом глава британского правительства сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идем дальше. Мы прeдоставляем новые технологии РЭБ собственного производства, которые будут зaщищать украинские дроны", — заявил Бернем.

Он заявил, что это поможет эффективнее бить по целям.

При этом он сказал, что британские войска до завершения конфликта на Украину не направят.