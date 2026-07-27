Мобилизация на Украине не прекратится, так как она является частью сделки Киева с Западом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что тема мобилизации для Киева очень токсична. По словам дипломата, во Львове местные жители начинают бить сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата), а в Киеве — блокируют трассы.

«Это очень неприятные сигналы для правящей верхушки. А отбиться от темы мобилизации они не в состоянии по одной простой причине: потому что это единственное направление, в котором участвует Украина в сделке с Западом. Запад платит, Запад дает вооружение, а Украине нужно поставлять пушечное мясо. Пушечное мясо они расходуют очень эффективно, очень активно», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового руководства армией станет усиление насильственной мобилизации. Он также заявил, что Киев должен добиться единства между министерством обороны и военным командованием. По словам политика, из-за этого были уволены министр обороны Михаил Федоров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.