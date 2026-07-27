В Польше разразился скандал из-за поставок Patriot Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий сделал ряд заявлений о том, что был не в курсе истории с поставками американских ракет Patriot на Украину. На самом деле, он знал о поставках, рассказал журналистам портала Wirtualna Polska министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Глава ведомства подчеркнул, что министерство своевременно и в полном объеме доводит информацию о любых операциях с вооружениями до главы государства.

По его словам, представитель президента в обязательном порядке присутствует на еженедельных заседаниях комитета по безопасности, где принимаются решения о поставках вооружений и военной техники ВСУ.

«Я лично разговаривал с [Навроцким] на указанную тему [о поставках ракет], также генсек НАТО Марк Рютте обсуждал с главой государства это», — констатировал Косиняк-Камыш.

В связи с этим, уточнил Косиняк-Камыш, он не позволит распространять лживые заявления, устраивать пафосные политические спектакли, «переворачивать ситуацию с ног на голову».