Колоссальный обвал на фронте наблюдается у ВСУ на Северном направлении — переброска резервов оголила оборону, позволив ВС РФ быстро продвигаться. Как сообщает «Царьград», Киев тем временем может готовиться к новой медийной атаке, целью которой станет ЗАЭС.

Обвал обороны

Военные аналитики выявили закономерность между успехами ВС РФ на Северном фронте и слухами о готовящемся наступлении ВСУ на юге вперемешку с их постоянными накатами в зоне ответственности группировки войск «Восток». Слухи о якобы подготовке Киева к массированному наступлению муссируются в военных профильных ресурсах в последние недели.

Впечатляющие успехи «Севера» ознаменовали обвал фронта ВСУ на сотни километров. Только на Волчанском участке за последние недели бойцы продвинулись фронтом шириной 20 км и глубиной более 10 км. Одной из причин колоссального прорыва эксперты называют решение бывшего главкома ВСУ Александра Сырского снять с Северного фронта многочисленные резервы. При этом в Сумской области у противника имеется одна из самых серьезных оборонительных линий, из-за чего там не наблюдается столь же высокой скорости продвижения, как в Харьковской области.

По оценке военного обозревателя Дмитрия Дегтярева, резервы были направлены на южно-донецкое направление. Однако спустя два месяца можно констатировать, что наступление провалилось и там.

«Так как цель у ВСУ была за неделю дойти до Комара, оттуда ударить на юг и к середине июля стоять у Великой Новоселки. Эти даты я не сам придумал – об этом рассказывали пленные солдаты ВСУ. <…> Сейчас уже конец июля, и до сих пор им в Комар зайти не удалось», — заявил он.

Подготовка к кровавому вторжению на юге

Пока противник теряет тысячи солдат и сотни единиц техники, пытаясь вгрызться в оборону, он утратил менее чем за месяц свыше 250 квадратных километров территории, а также ключевые логистические центры.

«Но теперь у ВСУ сменился главком. Плюс в России скоро выборы, и им кровь из носа необходимо где-то продемонстрировать успех. Причем не просто успех на фронте, <…> это все ВСУ не сильно интересно. Я имею в виду медийный успех, чтобы отгремело на весь мир, как это было с вторжением в Курскую область», — подчеркивает Дегтярев.

Большинство военных аналитиков сходится, что медийная атака будет на юге. Дегтярев считает, что попытки захода в Брянскую, Курскую или Белгородскую области не будет — для этого у ВСУ нет нужного количества сил. Кроме того, после провала курского вторжения и понесенных потерь Банковая больше не сможет «продать» это Западу даже как временный успех.

Однако, где именно противник может начать наступление? Про высадку на Кинбурнской косе речи быть не может — выход на открытую площадку будет самоубийством. Запорожское направление тоже, скорее всего, не подойдет — уже несколько месяцев противник пытается захватить Степногорск и Плавни.

«Остается только один вектор удара, который еще и медийно бы отгремел на весь мир. Высадка в Энергодаре и захват Запорожской атомной электростанции. Слухи о том, что подобное готовится, снова стали появляться где-то пару недель назад», — заявил Дегтярев.

Косвенно на это указывает и тот факт, что ВСУ почти не задействуют морпехов в последние месяцы. Кроме того, в случае захвата ЗАЭС Киев может начать угрожать ее взорвать в случае попытки ВС РФ вернуть территорию. Военный обозреватель подчеркивает, что высадка в Энергодаре кажется безумием, однако не исключено, что именно самый безумный план ВСУ и выберут.