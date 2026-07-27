Киев делает намеренные вбросы о новой волне мобилизации, чтобы воздействовать на молодых людей и попытаться дестабилизировать обстановку в России. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, подобные фейки уже стали сезонным явлением, они запускаются каждый осенний сезон.

«Как у нас прошла в 2022 году частичная мобилизация, так сразу началась эта информационная паника. Также и в Киеве все время говорят о какой-то новой волне в РФ: кто-то про полную мобилизацию, кто-то — что все так плохо. Там вертят эту информационную ситуацию, воздействуя исключительно на неокрепшую психику молодежи», — пояснил Самонкин.

Эксперт обратил внимание на то, что такие фейки напрямую связаны и с деятельностью Службы безопасности Украины, которая через кибермошенников заставляет молодых людей совершать тяжкие преступления, в том числе поджигать военкоматы.

«Сейчас они гонят миф о полной мобилизации. На самом деле, наши официальные источники говорят, что количество участников специальной военной операции — от резервистов до контрактников — очень велико. У государства нет необходимости проводить мобилизацию», — заявил Юрий Самонкин.

Он также напомнил, что в отличие от России на Украине идет уже 55-я или 57-я по счету волна мобилизации.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию тогда призвали около 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил в зоне спецоперации.

При этом в соцсетях регулярно появляются кадры насильственной мобилизации мужчин на улицах украинских городов. А военнопленные украинцы рассказывают, что медкомиссиями признаются годными к службе даже те, у кого есть серьезные заболевания. Также в стране были приняты законы о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. А депутат Рады Яна Зинкевич предупредила, что рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин.