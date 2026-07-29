В США рассказали о планах Ирана ударить по украинскому порту

Иран рассматривал возможность нанесения удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, но активные дипломатические усилия на данный момент позволили разрядить обстановку. Об этом пишет The New York Times.

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По данным источников, Иран планировал выпустить по Украине баллистическую ракету с маломощной боеголовкой, чтобы сделать символический жест, не нанося при этом значительного ущерба.

Как отмечает издание, любой иранский ракетный удар мог спровоцировать значительное обострение и более масштабный конфликт между двумя странами.

Накануне издание Insider.ua со ссылкой на источник сообщило, что Иран в течение двух суток может ударить по Украине тремя ракетами. Ранее Исламская Республика заявляла, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море.

Официально информацию об ответном ударе никто не подтверждал, однако в России отмечают, что Тегеран действительно может пойти на такой шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Ирана обратился к украинскому коллеге по поводу возмещения после удара по судну.