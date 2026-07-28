На Украине испугались ракетного удара Ирана

Украина полагает, что Иран может якобы в скором времени запустить три баллистические ракеты по территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер».

«Есть информация, что Иран якобы планирует запустить три баллистические ракеты по территории Украины в течение двух суток. Информация от украинских [Telegram-каналов]. Никакого официального подтверждения этой информации на данный момент нет», — отмечается в сообщении.

При этом авторы опубликовали карту с возможным радиусом поражения иранской баллистической ракеты средней дальности (РСД) Khorramshahr. Предполагается, что она способна попасть по большей части Украины, за исключением ее западных регионов на границе с Польшей. При этом ряд Telegram-каналов предполагают, что местом запуска может быть город Тебриз, находящийся на севере Исламской Республики вблизи Азербайджана.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв, в результате которого один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Исламская Республика вправе ответить Киеву за этот инцидент.