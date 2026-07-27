США отложили масштабную операцию против Ирана из-за нехватки ракет Patriot

США отложили крупную военную операцию против Ирана из-за опасений, что масштабные удары приведут к дальнейшему истощению запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, операцию решили перенести, чтобы дать возможность приложить дипломатические усилия, а также оценить влияние возможных ударов на запасы вооружений.

Как пишет WSJ, к пятнице американские военные были готовы начать серию ударов по Ирану, которая могла бы продлиться от десяти до 14 дней.

Ранее канал NBC News со ссылкой на официальных лиц сообщал, что американские военные намеренно отказывались от перехвата иранских ракет и беспилотников, чтобы сохранить дорогостоящие боеприпасы для систем ПВО.

До этого журнал The Economist писал, что наземная операция американских войск против Ирана остаётся маловероятной.