В Иране назвали «просчётом» Киева удар ВСУ по судну в Каспийском море

Киевский режим просчитался, санкционировав удар Вооружённых сил Украины по судну в Каспийском море. Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

© ABIR SULTAN/EPA/TACC

Он отметил в социальной сети X, что любая атака на исламскую республику «всегда дорого обходится». И этот принцип, по словам Азизи, сохраняется.

«Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал он.

Действия Запада против России и Ирана назвали отчаянием

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран вправе ответить Украине за гибель моряка в Каспийском море.