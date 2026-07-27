В Иране назвали «просчётом» Киева удар ВСУ по судну в Каспийском море
Киевский режим просчитался, санкционировав удар Вооружённых сил Украины по судну в Каспийском море. Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.
Он отметил в социальной сети X, что любая атака на исламскую республику «всегда дорого обходится». И этот принцип, по словам Азизи, сохраняется.
Действия Запада против России и Ирана назвали отчаянием
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран вправе ответить Украине за гибель моряка в Каспийском море.