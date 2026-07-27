ВКС России уничтожили ФАБами мост через Локню в Сумской области

ВКС России уничтожили ФАБами автомобильный мост через Локню в Сумской области, заявили в Минобороны страны.

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«Был нанесён удар с применением четырёх осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК... Подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе», — говорится в публикации.

Также сообщалось, что ВС России ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге.