Украина впервые применила против России ракеты Ruta Block 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. С оценкой нового оружия выступил американский портал TWZ.

Издание пишет, что обломки перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты производства Нидерландов — корпус, внутренние компоненты и хвостовую часть — опубликовали российские Telegram-каналы.

«Хотя точное место и цель удара остаются неясными, эти изображения представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение», — говорится в публикации.

Погибшие и разрушения: откуда дроны ВСУ атаковали Ростов-на-Дону

Издание отмечает, что дальность полета Ruta Рута Block 1 превышает 300 километров, а масса ее боевой части достигает 150 килограммов, оружие использует инерциальную, спутниковую и визуальную навигационные системы. Также, по данным портала, компания Destinus работает над вариантами Ruta Block 2 (800 километров, 250 килограмм) и Ruta Block 2 (2000 километров, 550 килограмм).

В мае Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что ракеты Ruta Block 2 могут представлять угрозу для России.

В январе портал Army Recognition сообщил, что европейская компания Destinus, которая поставляла Киеву ракеты-дроны Ruta, представила Ruta Block 2.

В октябре военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов допустил, что украинская ракета Ruta нужна для отвлечения Вооруженных сил России.